Укрзалізниці відстрочили виплату дивідендів за 2018-2019 роки

Кабінет міністрів України схвалив розроблений Міністерством інфраструктури законопроєкт, який передбачає надання Укрзалізниці відстрочки з виплати дивідендів до державного бюджету за 2018-2019 роки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 8 липня, на своєму засіданні Уряд схвалив розроблений Міністерством інфраструктури законопроєкт щодо забезпечення додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19 та запровадженням карантину, який передбачає надання Укрзалізниці відстрочки з виплати дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки", - йдеться у повідомленні.

Відтак, відповідно до прийнятого рішення про нарахування дивідендів, Укрзалізниця додатково спрямує 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 206,2 млн грн на виплату дивідендів до державного бюджету не пізніше 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів, сплачених вчасно, не нараховуватиметься пеня.

"Ми розробили законопроєкт з метою підтримки Укрзалізниці”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, з 18 березня 2020 року були тимчасово зупинені пасажирські перевезення, що очікувано негативно позначилося на чистому прибутку Укрзалізниці. При цьому, компанія мусила повернути пасажирам значні суми коштів за квитки, що були придбані раніше. До 12% скоротилися і обсяги вантажних перевезень через зниження обсягів виробництва всередині країни та припинення роботи окремих підприємств-вантажовідправників.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, послугами українського залізничного транспорту за січень-травень 2020 року скористалися 28,0 млн пасажирів (на 55,9% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі за цей період становив 4,30 млрд пасажиро-кілометрів (на 61,8% менше). Вантажообіг залізничного транспорту за січень-травень 2020 року становив 69,71 млрд тонно-кілометрів (на 10,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 119,8 млн тонн вантажів (на 9,4% менше).