Укрпошта за 2019 рік виплатила рекордні дивіденди

АТ "Укрпошта" за результатами 2019 року виплатила 202,7 млн грн дивідендів, що становить 50% від чистого прибутку акціонерного товариства минулого року.

Як повідомила Укрінформу пресслужба Укрпошти, це найбільша сума відрахувань у державний бюджет за все існування компанії.

"Сьогодні — історичний день, без перебільшень. Національний поштовий оператор вперше в історії компанії виплатив рекордну суму дивідендів державі – 202,7 млн грн за 2019 рік, а також сплатив 36,5 млн грн авансового внеску з податку на прибуток за 2020 рік. Звичайно, ми б хотіли залишити ці гроші в компанії та спрямувати їх на покращення умов праці і підвищення посадових окладів, але, на жаль, державний бюджет нашої країни нині перебуває в критичному стані, і ми, як держкомпанія, зобов’язані реалізувати свою частину соціальної відповідальності", - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що компанія подовжує виконувати масштабну інвестиційну програму 2020: ремонтувати та автоматизувати відділення, покращувати технічну базу для швидшого обслуговування клієнтів, впроваджувати пересувні бригади для сільської місцевості.

"Ми вже закупили 3000 нових комп’ютерів і дуже скоро наші клієнти побачать на українських дорогах 500 нових авто. Головна пошта країни продовжує ставати кращою, і, сподіваюся, що сьогодні ми ставимо крапку у дискусії, чи може бути державна компанія успішною", — резюмував Смілянський.

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У товаристві зауважили, що за результатами роботи минулого року Укрпошта сплатила учетверо більше дивідендів, ніж сума відрахувань (дивідендів) національного поштового оператора до держбюджету за останні 10 років. Для порівняння, з 2008 до 2019 року сума відрахувань коливалася від 4,8 млн грн (у 2008 та 2009 роках) до 12 млн грн (у 2012 році). У 2014, 2016, 2017 та 2018 роках грошові відрахування взагалі не здійснювалися.

Як повідомлялося, 1 березня 2017 року Укрпошта стала публічним акціонерним товариством. Ця процедура корпоратизації державного підприємства стала найкоротшою в історії України — тривала лише 8 місяців. Функції з управління корпоративними правами держави здійснює Міністерство інфраструктури України. У 2019 році Укрпошта показала рекордний чистий прибуток для національного поштового оператора — 405,4 млн грн (після оподаткування). Саме завдяки високим фінансовим результатам поштового оператора за результатами роботи у минулого році — Укрпошті вдалося сплатити рекордні суми дивідендів до державного бюджету України. Загалом компанія відрахувала до бюджету у 2019 році 2,5 млрд грн податків.