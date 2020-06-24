Укрпошта повідомила про можливі затримки із доставкою пошти в деяких регіонах

У зв'язку зі стихією у західних регіонах країни Національний поштовий оператор "Укрпошта" попереджає про можливі затримки із доставкою пошти у Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Укрпошта інформує про можливі затримки із доставкою пошти у Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області, викликані сильними зливами та паводками. Нині підтоплено ряд населених пунктів у цих західних областях України та частково порушено транспортне сполучення із ними", - йдеться у повідомленні.

Через наслідки негоди можливі затримки із доставкою пошти у 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут та 4 відділення у Чернівецькій області.

Також повідомляється, що 24 червня вже відновлена робота відділень у Рахівському районі Закарпаття.

Укрпошта оперативно повідомлятиме про повне відновлення роботи відділень у постраждалих від негоди населених пунктах. Звичайний графік роботи Укрпошти буде відновлено після ліквідації наслідків стихії.

Читайте також: Укрпошта відновлює міжнародну доставку відправлень пасажирськими рейсами

Зазначається, що більшості населених пунктів, постраждалих від негоди, вже проведені виплати пенсій та соціальних допомог, а для тих клієнтів, що ще їх не отримали, виплати будуть проведені після поновлення роботи відділень.