Укрпошта відновлює міжнародну доставку відправлень пасажирськими рейсами

Укрпошта відновлює міжнародну доставку відправлень пасажирськими рейсами

Графік
Укрінформ
Національний поштовий оператор "Укрпошта" почав відновлювати доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Із поступовим відновленням регулярного авіасполучення Укрпошта почала доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами авіакомпаній. Першими на цьому тижні стали - Lufthansa та KLM", - йдеться у повідомленні.

Так, авіакомпанія Lufthansa доставляє відправлення Укрпошти із України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії. Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти – до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Наразі поштові відправлення здійснюватимуться 5 разів на тиждень на рейсах Lufthansa та на 3 рази на тиждень на рейсах KLM.

При цьому, оскільки нині не заявлено відновлення прямих пасажирських рейсів з Києва до Нью-Йорку, Укрпошта планує продовжувати чартерну програму з МАУ, щоб забезпечити якісну доставку до США.

До повного відновлення пасажирського авіасполучення Укрпошта продовжить використовувати нову логістичну модель для доставки посилок у країни світу, аби клієнти та їх партнери мали постійний канал збуту, зберегли доходи і робочі місця. Із поступовим відновленням регулярного сполучення національний поштовий оператор буде повертатися до перевезення іншими авіалініями, які до карантину постійно доставляли відправлення Укрпошти.

Читайте також: Укрпошта поновить сполучення з Японією – Смілянський

Як повідомлялося, за перші 2 місяці карантинних обмежень Укрпошта перевезла за кордон від підприємств малого та середнього бізнесу понад 500 тонн відправлень оціночною вартістю понад 40 млн доларів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-