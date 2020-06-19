Укрпошта відновлює міжнародну доставку відправлень пасажирськими рейсами

Національний поштовий оператор "Укрпошта" почав відновлювати доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Із поступовим відновленням регулярного авіасполучення Укрпошта почала доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами авіакомпаній. Першими на цьому тижні стали - Lufthansa та KLM", - йдеться у повідомленні.

Так, авіакомпанія Lufthansa доставляє відправлення Укрпошти із України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії. Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти – до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Наразі поштові відправлення здійснюватимуться 5 разів на тиждень на рейсах Lufthansa та на 3 рази на тиждень на рейсах KLM.

При цьому, оскільки нині не заявлено відновлення прямих пасажирських рейсів з Києва до Нью-Йорку, Укрпошта планує продовжувати чартерну програму з МАУ, щоб забезпечити якісну доставку до США.

До повного відновлення пасажирського авіасполучення Укрпошта продовжить використовувати нову логістичну модель для доставки посилок у країни світу, аби клієнти та їх партнери мали постійний канал збуту, зберегли доходи і робочі місця. Із поступовим відновленням регулярного сполучення національний поштовий оператор буде повертатися до перевезення іншими авіалініями, які до карантину постійно доставляли відправлення Укрпошти.

Як повідомлялося, за перші 2 місяці карантинних обмежень Укрпошта перевезла за кордон від підприємств малого та середнього бізнесу понад 500 тонн відправлень оціночною вартістю понад 40 млн доларів.