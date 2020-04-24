Укрпошта поновить сполучення з Японією – Смілянський

Національний поштовий оператор "Укрпошта" поновлює поштове авіасполучення з Японією.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Ми відновлюємо поштове сполучення з Японією", - написав Смілянський.

Він також повідомив, що цього тижня в США відбудеться ще один авіарейс, після чого будуть ліквідовані всі залишки невідправлених посилок, а також прибуде черговий вантажний рейс з Китаю.

"Ще 5 тонн, щоб повністю вивезти всі посилки в США, відправляться іншими авіалініями до кінця цього тижня. А з Китаю взяли понад 10 палет з посилками сьогодні вранці", - зазначив гендиректор поштового оператора.

Як повідомлялося, 23 квітня "Укрпошта" відправила посилки на суму 1,5 млн доларів прямим рейсом в Нью-Йорк. Це вдалося здійснити за допомогою переобладнаного пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

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З початку оголошення заборони на здійснення регулярного авіаційного сполучення у світі у зв`язку з епідемією коронавірусу Укрпошта почала використовувати для доставки пошти чартерні рейси компаній Елерон та AirBaltic, а також вантажні літаки Turkish Airlines із перевантаженням в Стамбулі, Ризі та Франкфурті.