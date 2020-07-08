Близько 40% покупців скорочують витрати через фінансові труднощі

Міжнародна аудиторсько-консультаційна компанія KPMG дослідила основні зміни споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті KPMG в Україні.

«У глобальному масштабі з'являється новий споживач: він зазнає фінансових труднощів, активно використовує цифрові технології і більш вибірковий у прийнятті рішень про покупку. Такі результати нового звіту KPMG International «Споживачі і нова реальність», - йдеться у повідомленні.

У ході опитування близько 40% респондентів зазначили, що мають фінансові труднощі і тому скорочують свої витрати, 13% відкладають великі покупки.

Для більшості респондентів співвідношення ціна/якість є єдиним найбільш важливим фактором при прийнятті рішень (62% опитаних). Іншими ключовими драйверами здійснення покупок є особиста безпека споживача (40%), асортимент товарів і послуг (37%), попередній досвід (35%). На другому плані знаходяться такі показники як кадрова політика компанії-виробника товару і прямий зв'язок з брендом (19%), відповідність цінностей бренду особистим цінностям і соціальна поведінка бізнесу (18%), позиція компанії щодо навколишнього середовища (17%).

Згідно із дослідженням, змінюється зміст довіри до компаній з боку споживача. Раніше довіра означала, що бренд виконує свої обіцянки. Тепер під нею розуміється пріоритет потреб споживача, відчуття ним безпеки і збереження особистих даних, які повинні бути надійно захищені. Молоді респонденти частіше стурбовані екологічною та соціальною політикою компанії.

«Дослідження KPMG показує, що компанії повинні зосередитися на цифровій підтримці своїх клієнтів і чітко розуміти, як вони будуть завойовувати довіру клієнтів. Це потребуватиме додаткових інвестицій. Очевидно і те, що компаніям необхідні нові тактики захисту цінового позиціонування, оскільки ціна стає пріоритетним фактором при прийнятті рішення про покупку як мінімум на найближчі 12 місяців», - прокоментував підсумки опитування партнер, керівник галузевої практики споживчого сектора і сектора технологій KPMG в Україні Сергій Гаспарян.

Онлайн-покупки і безконтактні платежі стали нормою для більшості споживачів. За результатами дослідження, для майбутніх покупок вони використовуватимуть картки та цифрові гаманці частіше, ніж готівку. Також скорочується відвідування магазинів або філій. Якщо раніше покупкам офлайн надавали перевагу близько 40% споживачів, то тепер лише 26%, свідчить дослідження KPMG.

Кожен п'ятий опитаний стверджує, що він купує продукти в інтернет-магазинах. При цьому майже кожен другий споживач, який змінив свої купівельні звички, заявив, що нова поведінка збережеться.

Багато респондентів також стверджують, що в майбутньому вони більш охоче використовуватимуть продукцію місцевих виробників, а не відомі світові бренди.

Дослідження проводилося у 12 країнах і регіонах у період з 29 травня по 8 червня 2020 року і охоплювало понад 12 000 чоловік. У дослідженні взяли участь споживачі з таких країн і регіонів як Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Гонконг, ПАР, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Іспанія, Великобританія і США.

Як повідомлялося, KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 152 країнах працює понад 189 тис. фахівців. KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року і надає послуги у галузі аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку, а також консультаційні послуги з фінансових питань вітчизняним та міжнародним підприємствам та організаціям. Офіси групи відкрито у Києві та Львові.