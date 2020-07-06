Холодна весна підняла очікування врожаю зерна до 68 мільйонів тонн - експерт

З огляду на холодну і вологу весну очікування врожаю зернових культур цього року сягнули 68 млн тонн.

Про це в програмі "5 питань на злобу дня" на телеканалі "ДОМ" розповів економіст Олег Пензин.

"Вся зима була дуже сухою і теплою, і в нас у деяких регіонах країни, зокрема Одеській області, опадів не було протягом 9 місяців, тому доволі мокра і холодна весна підняла очікування врожаю зернових. І якщо на початку весни обсяг зернових, без олійних, оцінювався близько 60 млн тонн, то вже після весняних дощів ця цифра зросла до 68 млн тонн", - повідомив Пензин.

На зростання цін на продукти, а здебільшого - овочі, на його думку, вплинула відсутність ефективного імпорту, який у тому числі покликаний стримувати подорожчання на внутрішньому ринку.

"Ціна ефективного імпорту об'єктивно вища, тому проблеми є і у наших сусідів. У поляків, які полуницю і черешню просто не зібрали тому, що українські робочі руки виїхали в Україну на карантин. Зараз вони повертаються, але час загублено ", - прокоментував експерт ситуацію з невиправданою дорожнечею черешні та інших ягід.

Однак він упевнений, що українці ще побачать зниження цін на сезонні овочі та фрукти. Це станеться тоді, коли на ринок почне надходити продукція з відкритого грунту – в липні-серпні. "На жаль, ми поки в цій ситуації дуже залежимо від сезонності та далекі від європейських країн, де сезонність не сильно позначається на цінах", - додав Пензин.

Він також пояснив, що саме імпорт є певним стримуючим важелем, який впливає на ціноутворення на ринку. "Імпорт - це ціновий орієнтир. У нас українські товари ростуть в ціні, які вирощуються українцями для українців, рівно доки ефективним не стає завезення невеликого обсягу імпорту. Імпорт на сьогоднішній момент грає маякову роль - відстежує зростання цін. А споживають українці 92-93% продукції вітчизняного виробництва", - підсумував економіст.