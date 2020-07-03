Аграрії України зібрали майже 1,13 мільйона тонн зерна

Аграрії України станом на 2 липня 2020 року зібрали 1,129 млн тонн зерна з площі 419,4 тис. га; жнива вже тривають у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Станом на 2 липня аграрії 6-ти областей – Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Донецької і Дніпропетровської приступили до збирання зернових та зернобобових культур. В цілому вже намолочено 1 129 тис. тонн зерна з площі 419,4 тис. га (2,8% до прогнозу)», - йдеться у повідомленні.

У тому числі зібрано 245 тис. тонн пшениці з площі 110 тис. га (1,7% від посіяного); 884 тис. тонн ячменю з 289 тис. га (12,5%); 47 тис. тонн гороху з 24 тис. га (10,3%).

Також, сільгоспвиробники приступили до збирання технічних культур. Зокрема, вже зібрано 129 тис. тонн ріпаку з площі 86 тис. га.