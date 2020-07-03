На Вінниччині розпочалися жнива у п’яти районах - збирають озимий ячмінь

На Вінниччині стартували жнива - збирання ранніх зернових розпочали господарства п’яти районів області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвиту, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук.

«Перше господарство почало збирати хліб у нас 30 червня, а на сьогодні збирання ранніх зернових розпочали господарства п’яти районів області. Наразі збирають озимий ячмінь», - повідомив Ткачук.

За його словами, жнивують сільськогосподарські підприємства Оратівського, Могилів-Подільського, Муровано-Куриловецького, Бершадського та Ямпільського районів. По всіх катогоріях господарств із 414, 1 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що підлягають до збирання, проведено обмолот на площі 1,1 тис. га, що становить поки що близько 0,2 % до прогнозованих площ.

Станом на 3 липня намолочено 4,9 тис. тонн збіжжя при середній врожайності 44,8 ц/га.

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У департаменті агропромислового розвиту, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА прогнозують урожай зернових у 2020 році на рівні показників минулого року. А саме, близько 5,9 млн тонн валового збору зерна (у вазі після очистки).