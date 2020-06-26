В Україні зібрали перші 100 тисяч тонн озимини

Аграрії України зібрали перші 100 тис. тонн озимини, убрано майже на 36 тис. га.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.

«Жнива входять в активну фазу. Намолочені перші 100 тис. тонн збіжжя. Через погодні умови старт збиральних робіт цього року розпочався раніше, ніж у попередні роки», - йдеться у повідомленні.

Станом на 26 червня озимину (ячмінь, пшеницю та ріпак) зібрали з площі 35,7 тис. га. Зокрема, у Миколаївській області - близько 26 тис. га, у Херсонській – 7,24 тис. га, в Одеській – 2,5 тис. га.