В Україні зібрали перші 100 тисяч тонн озимини
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Укрінформ
Аграрії України зібрали перші 100 тис. тонн озимини, убрано майже на 36 тис. га.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.
«Жнива входять в активну фазу. Намолочені перші 100 тис. тонн збіжжя. Через погодні умови старт збиральних робіт цього року розпочався раніше, ніж у попередні роки», - йдеться у повідомленні.
Станом на 26 червня озимину (ячмінь, пшеницю та ріпак) зібрали з площі 35,7 тис. га. Зокрема, у Миколаївській області - близько 26 тис. га, у Херсонській – 7,24 тис. га, в Одеській – 2,5 тис. га.