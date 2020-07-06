Інвестори "зеленої" електрики погодилися призупинити спорудження нових СЕС

Інвестори відновлюваних джерел електроенергії, підписуючи меморандум з урядом, погодилися, що в Україні призупинять нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.

Про це в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Щодо будівництва "сонця" (СЕС - ред.) ми перевиконали всі можливі плани, у нас "сонця" настільки багато, що його нічим балансувати. Тому спочатку під час переговорів інвестори погодилися, що ми зупиняємо нове будівництво "сонця", - сказала вона.

Що стосується "вітру", технологія будівництва вітряних станцій набагато важча, ніж "сонця".

"Там заздалегідь замовляються турбіни, які виготовляються не в нас у країні, і весь процес займає набагато більше часу. Сьогоднішнім законодавством на будівництво "вітру" передбачалося три роки, тому ми виходили з того, що "вітер", який вже почали будувати, потрібно добудувати, і, за розрахунками, його не буде більше, ніж 800 МВт. Це невелика величина. За найоптимістичнішими оцінками, до 2023 року може бути побудований 1 гігават потужності", - зазначила в.о. міністра.

Тобто, у інвесторів ВЕС, які вже розпочали будівництво або зробили відповідні замовлення на заводах, буде можливість добудувати проекти.

За словами Буславець, на підписання меморандуму з урядом погодилися не всі.

"Наприклад, асоціація Ігоря Тинного, яка об'єднує саме сонячні станції... Насправді, вони ще відкриті, вони ще думають. Мені здається, що чекатимуть на голосування за законопроект, який був розроблений на підставі меморандуму. Я думаю, що ще багато зможуть приєднатися до цього меморандуму, тому що судитися - це теж недешеве задоволення", - вважає в.о. міністра енергетики.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня 2020 року прийняла за основу проект закону про реструктуризацію "зелених" тарифів.

Внесенню законопроекту до парламенту передувало укладення 10 червня меморандуму з виробниками ВДЕ. За його умовами, передбачається зменшення тарифів на 15% для сонячних електростанцій (СЕС) і на 7,5% - для вітрових електростанцій (ВЕС) і перехід до аукціонної моделі визначення тарифу з 1 липня.

Також йдеться про зупинку реалізації Pre-PPA договорів для сонячної генерації (купівлі-продажу електроенергії за чинним «зеленим» тарифом для майбутніх об'єктів).

За даними Міненерго, біоенергетика станом на початок червня 2020 року працювала сумарною потужністю 182 МВт, тоді як Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року передбачалося ввести в експлуатацію на 80% більше потужностей - 950 МВт.

Завдання щодо введення потужностей не виконала також вітрова генерація. Станом на початок червня в Україні було 1 075 МВт потужностей ВЕС, тоді як планувалося на 50% більше - 2 280 МВт.

Сонячна генерація при цьому працювала сумарною потужністю 5 614 МВт - тоді як планувалося 2 300 МВт, тобто Національний план було перевиконано на 150%.

Загалом станом на початок червня 2020 року за "зеленим" тарифом в Україні працювало на 25% більше потужностей, ніж очікувалося: 6 871 МВт проти 5 530 МВт згідно з Національним планом.