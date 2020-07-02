У НБУ сказали, хто виконуватиме обов'язки Смолія у разі його звільнення

Обов'язки голови Національного банку, в разі звільнення чинного голови Якова Смолія, виконуватиме його перший заступник Катерина Рожкова.

Як запевнили Укрінформ у пресслужбі НБУ, у відомстві керуватимуться з цього приводу виключно відповідним законом.

"Порядок звільнення голови та призначення виконувача обов’язків визначають стаття 18 Закону України «Про Національний банк України» та стаття 1 Закону України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України", - повідомили у пресслужбі регулятора.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України", у разі звільнення чи відставки особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов’язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник.

Першим заступником голови Національного банку є Катерина Рожкова.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що йде у відставку через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента України запевнили, що Правління Нацбанку буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

Як відомо, заяву про відставку голови Нацбанку має схвалити Верховна Рада.