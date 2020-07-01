Українці з 1 липня можуть самостійно обирати постачальника газу

В Україні з 1 липня значно спрощується процедура зміни постачальника газу для населення.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, з липня споживач газу зможе змінювати постачальника в один клік: достатньо відіслати новому постачальнику заяву-приєднання.

"Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій", - пояснив Коболєв.

Він наголосив, що до впровадження змін процес міг тягтися місяцями. З новими правилами можна змінити постачальника упродовж трьох днів.

"Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що, попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю", - додав голова правління Нафтогазу.

У новому рішенні регулятора було усунуто такі вимоги для зміни постачальника, як отримання письмової довідки про відсутність боргу або складання акта звірки розрахунків, або ж укладення графіка погашення заборгованості перед постачальником. Разом з тим, споживач має самостійно заявити, що не має боргів за газ.

Як повідомлялося, 10 червня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яким спрощується процедура зміни постачальника газу для побутових споживачів. Зокрема, зміни будо внесено до Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.