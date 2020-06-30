В ОП заявляють, що законопроєкт про "інвестняню" готовий до внесення на розгляд Ради

На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів представила проєкт закону про підтримку та стимулювання інвестицій.

Про це повідомляє сайт глави держави.

«Юлія Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку Президент назвав «інвестиційними нянями». У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом», - ідеться в повідомленні.

Як зазначила заступниця керівника ОП, це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги – «вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності».

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів, серед яких, наприклад, можуть бути й фіскальні.

«Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів», – наголосила Ковалів.

За її словами, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.