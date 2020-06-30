В ОП заявляють, що законопроєкт про "інвестняню" готовий до внесення на розгляд Ради
Про це повідомляє сайт глави держави.
«Юлія Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку Президент назвав «інвестиційними нянями». У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом», - ідеться в повідомленні.
Як зазначила заступниця керівника ОП, це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги – «вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності».
Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів, серед яких, наприклад, можуть бути й фіскальні.
«Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів», – наголосила Ковалів.
За її словами, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.