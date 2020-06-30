З 1 липня зростуть тарифи на доставку газу

З 1 липня відбудеться підвищення тарифів на розподіл газу: вартість доставки палива в середньому зросте на 9,4%.

Ця інформація міститься в проєктах постанов №№3014-3051 та №№053-3056 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Для жителів Києва з 1 липня розподіл газу не подорожчає і становитиме 0,28 грн за кубометр. А жителі інших міст платитимуть 1,31 грн за кубометр замість 1,06 грн. З повним переліком змін можна ознайомитися у документах, що були оприлюднені регулятором.

Як повідомлялося, з січня 2020 року рішенням НКРЕКП з рахунків за газ вилучена плата за доставку газу. З лютого усі споживачі отримують окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку.

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Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від конкретного обсягу споживання та тарифу, який встановлено НКРЕКП. При визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Обсяг газу, спожитого за рік, помножується на тариф за доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.