Новий директор Світового банку зміцнить партнерство з Україною - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що новий директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі зміцнить позиції установи як надійного партнера нашої держави.

Про це Шмигаль написав у Twitter.

"Радий вітати пана Арупа Банерджі з призначенням на посаду Директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України. Впевнений, його досвід тільки зміцнить позиції Світового Банку як надійного партнера України", - написав Шмигаль.

Як раніше повідомлялося, новим директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України призначено Арупа Банерджі.

Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

За даними Світового банку, до призначення на посаду Банерджі був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою банку в країнах-членах ЄС. У минулому він також був старшим директором Світового банку та керівником департаменту глобальної практики з питань праці, соціального захисту та пенсійних систем.

До роботи у Світовому банку з 1998 року Банерджі викладав у Центрі розвитку економіки при Вільямс Коледжі (штат Масачусетс, США), де також очолював аспірантську програму економічного факультету. Він також викладав у Пенсільванському університеті (США). Він має наукові ступені магістра та PhD (науковий ступінь у більшості країн світу; в Україні його запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук – ред.) економіки від Пенсільванського університету (США) та ступінь бакалавра економіки від Університету Делі (Індія). Він є автором серії статей та книг із проблем економічного зростання, державних фінансів, людського розвитку, соціального захисту, інституційного розвитку, праці, боротьби з бідністю та нерівністю.

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Як повідомлялося, з липня 2016 року і до лютого 2020 року посаду директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України обіймала Сату Кахконен. У лютому 2020 року її було призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.