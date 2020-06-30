В Україні суттєво знизились ціни на молоду картоплю

В Україні суттєво знизились ціни на молоду картоплю

Укрінформ
На українському ринку спостерігається тенденція стрімкого зниження цін на картоплю нового врожаю. Основною причиною негативного цінового тренду оператори ринку вважають помітне зниження зацікавленості компаній-експортерів в закупівлі даної продукції.

Про це повідомляє east-fruit.com.

«В результаті, вже сьогодні українські фермери готові відвантажувати ранню картоплю за ціною 8−12 грн/кг (0,3−0,45 $/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж на початку поточного тижня», — йдеться в повідомленні.

Поступатися в ціні виробники були змушені із низки причин. Так, крім сезонного зростання пропозиції, тиск на ціни надавало зниження закупівельної активності експортерів. В результаті практично весь обсяг ранньої картоплі виробники змушені були реалізовувати на внутрішньому ринку країни.

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«Навіть після суттєвого зниження, ціни на ранню картоплю в Україні на даний момент в середньому на 14% вище, ніж в аналогічний минулорічний період», — додають аналітики. Однак, фермери не виключають, що вже на наступному тижні ціни на цю продукцію знову підуть вниз в разі подальшої відсутності експорту. 

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