Експерт пояснив, як зробити лісове господарство прибутковим

Україні потрібна інвентаризація лісів, щоб лісове господарство було прибутковим та екологічно стабільним, вважає директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Петро Лакида.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи нещодавно ухвалений закон про інвентаризацію лісів.

"Інвентаризація надзвичайно потрібна... Для того, щоб управляти лісовим господарством, щоб воно було і прибуткове, і екологічно стабільне, і соціально забезпечене - треба знати, чим управляєш. На сьогоднішній день українська держава не знає, скільки у неї цього лісу, якої він продуктивності, які обсяги можна обґрунтовано рубати, які не можна. Весь цивілізований світ здійснює статистичну інвентаризацію лісів. Тобто, у будь-який момент на будь-який запит можна сказати, що у нас стільки-то лісів, стільки-то користувачів, такі-то ліси приватні, такі-то головні породи, їх запаси, прирости такі й такі", - сказав академік Лакида.

Він також зауважив, що Україна зробила дуже багато з інвентаризації. Є два пілотних проєкти, є підготовлені фахівці, але застеріг, що її повинна робити солідна організація, яка володіє методикою, інструментарієм, який дозволить отримати об’єктивну інформацію про ліси, їхню продуктивність, стан тощо.

Як повідомлялося, 2 червня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" (проєкт №2379), який передбачає створення нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд. 23 червня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.

Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування. Порядок її проведення затверджує Кабінет міністрів, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

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Закон також передбачає, що відомості, отримані за результатами національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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