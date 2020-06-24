Національна інвентаризація лісів надасть інформацію про запаси деревини

Національна інвентаризація лісів (НІЛ) дозволить отримати повну та оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах та її технічну придатність.

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у зв'язку із підписанням Президентом України Володимиром Зеленським закону «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів», повідомляє пресслужба Держлісагентства.

«Саме завдяки національній інвентаризації лісів ми отримаємо повну та оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах та її технічну придатність», - сказав Заблоцький.

Як зазначається, Держлісагентство володіє інформацією лише стосовно 73% українських лісів. Інші 27% знаходяться у підпорядкуванні різних органів влади, комунальній власності. При цьому, підкреслюють у відомстві, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників. Востаннє облік лісів у повному обсязі проводили у 1996 році, а поняття НІЛ взагалі нове для України.

«Зараз отримали унікальний шанс стати на рівні країн Європи і започаткувати національну інвентаризацію лісів. Це циклічний процес. На першому етапі НІЛ триватиме два роки. А потім буде повторюватися, щоб можна було прослідкувати зміни у прирості дерев», - зазначив голова Держлісагентства.

Після набрання чинності закону, будуть ухвалені такі документи: порядок організації та проведення Національної інвентаризації лісів України; інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України.

Як наголошується, Національна інвентаризація лісів – це отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси. Фахівці проводять за спеціальною схемою обстеження на місцевості в межах лісових інвентаризаційних ділянок. Загалом планується обстежити 18 тис. ділянок. Отримана інформація обробляється з використанням статистичних методів та узагальнюється у національному масштабі.

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За інформацією Держлісагентства, очікується, що завдяки проведенню Національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень. Серед інших потенційно важливих результатів – визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» №643-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.