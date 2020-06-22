У Держлісагентстві назвали обсяг збитків держави від незаконних рубок

Держлісагентство посилює боротьбу з незаконними рубками. Так лише за останній тиждень мобільні рейдові групи провели 800 рейдів.

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує пресслужба Держлісагентства.

"Ініціатива формування мобільних рейдових груп з сил Держлісагентства та правоохоронців допомагає ламати старі схеми «чорних лісорубів». Так, лише за минулий тиждень проведено 800 рейдів. Вилучено декілька сотень кубометрів незаконної деревини та декілька авто", - повідомив Заблоцький.

Він також зауважив, що мобільні групи провели вже більше 18 тис. рейдів. Складено близько 2 тисяч адмінпротоколів, до поліції передано 312 матеріалів.

"Збитки держави від незаконних рубок за п’ять років становлять більше 1 млрд грн. Це набагато більше, ніж державне фінансування лісової галузі, і це час припинити", - наголосив керівник Держлісагентства.

Заблоцький підкреслив, що незаконним рубкам не місце в лісовій галузі України.

"Ми поступово викорінюємо всі ці старі схеми. Паралельно працюємо над тим, аби прибрати всі прогалини в законодавстві, які заохочують працювати нелегально. Вже розроблено законопроєкт, який спрямований на це», - зазначив керівник лісового відомства.

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Як повідомлялося, мобільні рейдові групи з лісівників та правоохоронців в усіх областях України з початку року провели 17,5 тисяч рейдів. Державна лісова охорона склала майже 1,8 тис. адмінпротоколів. Вже стягнуто штрафів на суму більше 0,5 млн грн та відшкодовано 2,5 млн грн збитків лісовому господарству.