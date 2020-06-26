Виробництво соняшникової рафінованої олії цьогоріч зросло на 23%

У січні-травні 2020 року виробництво соняшникової рафінованої олії зросло на 23,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба асоціації Укроліяпром.

«Виходячи з даних Держстату України, у січні-травні 2020 року у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, спостерігається зростанні виробництва таких видів олійно-жирової продукції: олія соняшникова нерафінована – 108%; олія соняшникова рафінована – 123,1%; шрот соняшниковий – 104,2%; маргаринова продукція – 111%; соуси та майонез – 105,2%», - йдеться у повідомленні.

Втім, за вказаний період у порівнянні із січнем-травнем 2019 року внаслідок дефіциту сировини скоротилося виробництво соєвої олія (на 13,7%) та соєвого шроту (на 14,6%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у січні-квітні 2020 року Україна експортувала жирів та олій тваринного або рослинного походження на 1,99 млрд доларів, що на 25,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.