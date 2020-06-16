Частка олійно-жирової продукції у експорті продовольства перевищила 34%
Укрінформ
Питома вага олійно-жирової продукції у експорті сільгосппродукції та продовольчих товарів з України у січні-травні 2020 році зросла до 34,3%.
Про це повідомляє пресслужба асоціації «Укроліяпром».
«В експорті сільгосппродукції та продовольчих товарів значну роль відіграє олійно-жирова продукція (головним чином, олії та шрот), питома вага якої у січні-травні 2020 року зросла до 34,3%», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у січні-квітні 2020 року Україна експортувала жирів та олій тваринного або рослинного походження на 1,99 млрд доларів (на 25,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року).