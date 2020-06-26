У РНБО обговорили загрози в енергетиці та умови впровадження відновлюваних джерел енергії

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері, де учасники обговорили умови впровадження та використання відновлюваних джерел енергії в роботі Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося чергове засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері, на якому розглядалося питання щодо умов впровадження та використання відновлюваних джерел енергії в роботі Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, голова робочої групи, президент українського Національного Комітету CIGRE Олександр Светелік наголосив на важливості запровадження на законодавчому рівні нових правил роботи вітчизняного енергоринку, які б відповідали європейським стандартам, сприяли розвиткові відновлювальної енергетики і водночас посилювали відповідальність за порушення балансу потужності в енергосистемі.

Своєю чергою гендиректор ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», віцепрезидент CIGRE Юрій Бондаренко проаналізував виклики та основні тенденції розвитку світової енергетики в зв’язку з впровадженням новітніх технологій. Він запропонував, зокрема, створити в Україні координаційний центр з розробки концепції розвитку електроенергетики на основі інноваційних технологій, а також робочі групи для розробки технічних вимог на впровадження нових технологій.

На думку Бондаренка, враховуючи стрімке зростання розподільчої відновлювальної генерації, необхідно впровадити нові рішення щодо забезпечення регулювання режимів вітчизняної енергосистеми.

Учасники засідання обговорили також питання стимулювання розвитку акумулюючих потужностей, прогнозування вироблення електроенергії відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ) та впровадження систем BESS (акумуляторна система накопичення електричної енергії) з використанням технологій розумних мереж.

За інформацією пресслужби, учасники засідання у режимі скайп-конференції ознайомилися з досвідом прогнозування генерації електроенергії та управління режимами роботи ВДЕ на прикладі європейського іспанського диспетчерського центру.

В РНБО також нагадали, що раніше, Президент України Указом від 29 травня 2020 року № 206 затвердив Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України (головою Ради є Секретар РНБО України Олексій Данілов).

Секретар РНБО України неодноразово наголошував на необхідності ухвалення термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави.