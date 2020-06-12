Уряд сьогодні внесе законопроєкт про реструктуризацію "зеленого" тарифу - Буславець

Уряд сьогодні внесе до Верховної Ради законопроєкт про реструктуризацію "зеленого" тарифу, що був підготовлений на основі меморандуму з виробниками енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Про це під час брифінгу, присвяченому 100 дням уряду, сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на позачерговому засіданні уряду було схвалено підготовлений міністерством законопроєкт, який імплементує всі зобов'язання, що є у меморандумі - з боку держави та з боку інвесторів. У нас ще є час для техніко-юридичних правок, сьогодні будемо намагатися внести його як урядовий до Верховної Ради і будемо швидко працювати з комітетами, щоб іще до канікул законопроєкт був прийнятий. З 1 липня або трохи пізніше ми зможемо почати роботу", - розповіла Буславець.

За її словами, меморандум підписали більшість асоціацій та інвесторів відновлюваної енергетики.

"Я маю надію, що сьогодні-завтра до нас приєднаються ті асоціації, які поділяють філософію меморандуму", - сказала Буславець.

Вона нагадала, що документ передбачає ряд переваг для держави і водночас враховує інтереси інвесторів.

"Завдяки імплементації (норм законопроєкту - ред.) буде зменшено навантаження на ринок електричної енергії на 7 млрд щорічно протягом терміну підтримки виробників ВДЕ до 2030 року. Загалом за цей період держава зекономить більше 2 млрд євро", - наголосила Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 10 червня підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодились зменшити тарифи. Зокрема, для всіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру, — на 7,5%.

Угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Натомість меморандум посилює відповідальність виробників «зеленої» енергії за незбалансоване виробництво електроенергії.

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Також виробники приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, із 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

Раніше, у квітні, в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець називала одним із ключових викликів для галузі стрімке неконтрольоване збільшення потужності відновлюваної енергетики в рамках застарілої моделі "зеленого" тарифу. За минулий рік ця потужність зросла в Україні майже втричі.