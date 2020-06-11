Уряд продовжує перемовини з інвесторами сфери ВДЕ

Кабмін почав процес підписання меморандуму з інвесторами у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), однак цей процес ще не завершений.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, присвяченій 100 дням уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Складні переговори (з інвесторами сфери ВДЕ – ред.), особисто брав у них участь. Ми насправді не домовилися остаточно. Ми почали підписання меморандуму. Дві з трьох асоціацій найбільших іноземних та українських інвесторів підписали документ з умовами. Одна з асоціацій проводить внутрішні консультації, щоб прийняти рішення: долучалися чи не долучатися", - сказав Шмигаль.

За його словами, ці асоціації об'єднують 90% інвесторів сфери ВДЕ.

"Процес болючий для держави, складний для цього бізнесу. Але домовленості були досягнуті з розумінням того, що ми перебуваємо в одному човні. Сьогодні бізнес і держава не зацікавлені ані у дестабілізації, ані у судових позовах... Меморандум стане основою для законопроєкту, який має пройти голосування у Верховній Раді. Домовленість – це добра воля бізнесу, але це має бути реалізовано у парламенті у вигляді законопроєкту", - наголосив Шмигаль.

Він переконаний, що бізнес та кредитори хочуть прозорості та передбачуваності. Прем'єр нагадав про умови меморандуму: зокрема, зменшення тарифів на 15% для сонячних електростанцій та на 7,5% для вітрових електростанцій, перехід до аукціонної моделі для визначення "зеленого" тарифу з 1 липня. Вітрова енергетика збереже можливість реалізувати договори з гарантованим "зеленим" тарифом, які були підписані раніше, адже таких проєктів небагато.

"Прийшов час, коли ринок перенасичився, коли реалізація "сонячних" проєктів за "зеленим" тарифом перевиконана на 50%", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 10 червня підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скорегувати строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.