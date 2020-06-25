У міністра економіки з'явилась ще одна посада - рішення уряду

Кабінет міністрів України на засіданні 25 червня ухвалив розпорядження «Про призначення Петрашка І. Р. представником Кабінету міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Призначається представником Кабінету міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена чинний міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашко І.Р., замість колишнього першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку та торгівлі України Кубіва С.І.», - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження.

Наголошується, що документ розроблено для забезпечення належного представництва Кабінету міністрів України у наглядовій Раді бізнес-омбудсмена.

Як повідомлялось, відповідно до затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів від 26 листопада 2014 року №691 «Про утворення Ради бізнес-омбудсмена» положення про Раду, наглядова рада є керівним органом Ради; затверджує регламент Ради; є суб'єктом звітування бізнес-омбудсмена про роботу Ради; складається з уповноважених представників уряду, міжнародних фінансових установ та бізнес-асоціацій.

Представник уряду призначаєтся розпорядженням Кабміну.

З 12 жовтня 2019 року бізнес-омбудсменом в Україні є Марчін Свєнчіцький. Нині команда Ради бізнес-омбудсмена складається з 30 фахівців із західною освітою та професійним досвідом у юриспруденції, стратегічному управлінні, економіці, аудиті та управлінні ризиками.