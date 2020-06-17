Прогноз цьогорічного врожаю може бути переглянутий у бік збільшення - Петрашко

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогноз урожаю зернових в 68 млн тонн може переглянути у бік збільшення.

Про це заявив профільний міністр Ігор Петрашко під час прес-конференції, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"Очікуване валове виробництво зерна урожаю 2020 року становить близько 68 млн тонн, проте може бути переглянуте у бік збільшення. За попередніми прогнозами Мінекономіки урожай олійних культур (соняшник, соя, ріпак) цього року буде більшим 20 млн тонн, цукрових буряків зберуть більше 9 млн тонн, картоплі – більше 20 млн тонн, овочів – понад 9 млн тонн, що повністю забезпечить внутрішні потреби держави та створить потужний експортний потенціал", - зазначив урядовець.

Він зауважив, що цього року через особливості погодних умов на Півдні України жнива розпочалися раніше, ніж у минулі роки. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях стартувала збиральна кампанія озимого ячменю.

"Однак активний хід збиральної кампанії слід очікувати у південних регіонах за тиждень-два, у решті областей, - починаючи з середини липня", - сказав міністр.

Він також повідомив, що Мінекономіки планує підписати Меморандум про взаєморозуміння з учасниками зернового ринку на новий 2020/2021 МР. Наразі документ проходить етап узгодження усіх сторін.

Як зазначив Ігор Петрашко, Меморандум про взаєморозуміння дозволив вибудувати надійні та партнерські стосунки на зерновому ринку.

“Ми збираємося продовжити управляти ринком разом з зерновиками та трейдерами на основі Меморандуму, який довів свою ефективність. Є визначений рівень незнижувальних залишків по культурах, і ми будемо дотримуватися цієї позиції для того, щоб кожен виробник чи трейдер мав перспективу розуміння як держава буде врегульовувати питання експорту і забезпечення продовольчої безпеки”, - прокоментував керівник профільного відомства

Міністр зазначив, що наразі на ринку немає дефіциту поставок пшениці на борошномельні заводи чи зловживань ціною.

“Ми не бачимо необхідності застосування санкцій на зерновому ринку. Уряд спрацював так, щоб не були знижені об’єми і не було підвищення борошномелами цін на соціально важливі сорти хліба чи інші продовольчі групи товарів. Я вважаю, що ми вибудували хороший, якісний механізм співпраці із учасниками зернового ринку”, - резюмував Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало на поточний рік урожай обсягом 65-68 млн тонн зерна.

Раніше Мінекономіки прогнозувало, що українські аграрії 2020 року зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур через дефіцит вологи і економічні фактори, що обумовлені пандемією COVID-19.

У 2019 році в Україні з площі 15 млн га зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур, і це є рекордні показники врожаю.