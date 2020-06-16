Мінекономіки прогнозує цьогоріч урожай зернових обсягом 68 мільйонів тонн

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує на поточний рік урожай зернових обсягом 68 млн тонн.

Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"68 млн тонн зернових і 20 тонн олійних ми прогнозуємо на цей рік", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що стосовно якості зернових, то про неї можна говорити, коли почнеться збір урожаю.

Міністр також зауважив, що не виключено, що врожай за підсумками року може бути й більшим.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало на поточний рік урожай обсягом 65-68 млн тонн зерна.

Раніше Мінекономіки прогнозувало, що українські аграрії 2020 року зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур через дефіцит вологи і економічні фактори, що обумовлені пандемією COVID-19.

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У 2019 році в Україні з площі 15 млн га зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур, і це є рекордні показники врожаю.