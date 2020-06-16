Мінекономіки прогнозує цьогоріч урожай зернових обсягом 68 мільйонів тонн
Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"68 млн тонн зернових і 20 тонн олійних ми прогнозуємо на цей рік", - сказав Петрашко.
Він зазначив, що стосовно якості зернових, то про неї можна говорити, коли почнеться збір урожаю.
Міністр також зауважив, що не виключено, що врожай за підсумками року може бути й більшим.
Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало на поточний рік урожай обсягом 65-68 млн тонн зерна.
Раніше Мінекономіки прогнозувало, що українські аграрії 2020 року зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур через дефіцит вологи і економічні фактори, що обумовлені пандемією COVID-19.
У 2019 році в Україні з площі 15 млн га зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур, і це є рекордні показники врожаю.