В аеропорту "Київ" на сьогодні заплановано 16 рейсів, у "Борисполі" - 33

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на середу, 24 червня, заплановано 16 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 24 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Дортмунда (Німеччина) та плануються рейси до Будапешта (Угорщина), Лутона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина), Таллінна (Естонія), Копенгагена (Данія) та Запоріжжя.

У середу до аеропорту "Київ" вже прибули літаки із Ганновера (Німеччина) та Запоріжжя. Також очікується прибуття рейсів з Дортмунда, Лутона, Будапешта, Меммінгена, Таллінна, Копенгагена.

Згідно з даними онлайн-табло, в аеропорту "Київ" на 24 червня не скасовано жодного рейсу.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" на 24 червня заплановано 33 рейси.

Зокрема, згідно з онлайн-табло, заплановані вильоти міжнародних рейсів до Парижа ( Франція), Мінська - два рейси, Франкфурта (Німеччина), Мадрида (Іспанія), Гельсінкі (Фінляндія) - два рейси, Гайдарабад (Індія), Амстердама (Нідерланди), Праги (Чехія), Маямі (США), Барселони (Іспанія).

Крім того, заплановані на виліт внутрішні рейси до Дніпра (два рейси), Одеси (два рейси), Львова та Харкова.

Також 24 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Франкфурта, Дніпра, Одеси, Харкова. Також очікується прибуття рейсів з Мадрида, Делі (Індія), Амстердама, Праги, Парижа, Барселони, Мінська.

24 червня "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів зі Львова, Дніпра, Одеси.

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Згідно з інформацією онлайн-табло, 24 червня у "Борисполі" не скасовано жодного рейсу.

Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) у вівторок, 23 червня, здійснено 16 рейсів на виліт та приліт, а в аеропорту "Бориспіль" - 28 рейсів.