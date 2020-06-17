Київський міський голова Віталій Кличко назвав три варіанти вирішення проблем аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) , аби він зміг повноцінно відновити свою роботу.

Про це він сказав на брифінгу 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Кличко нагадав, що аеропорт "Київ" відновив роботу, авіакомпанії отримали дозвіл Державіаслужби на здійснення міжнародних рейсів з цього аеропорту.

"Місто не закривало аеропорт, авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне авіасполучення. Ми розуміємо всю складність ситуації, розуміємо, що через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт несе великі збитки. Щомісяця підприємство втрачає майже 27 мільйонів гривень. Тому сьогодні є три варіанти вирішення проблем аеропорту "Київ", аби він зміг повноцінно відновити свою роботу", - сказав Кличко.

Так, за його словами, перший варіант - це скоротити витрати і звільнити частину співробітників, але це, на його думку, найгірший варіант, який не вирішить проблем підприємства.

"Другий варіант - це збільшення доходів за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування і закріплення їх на законодавчому рівні, це рішення має ухвалювати Кабінет міністрів", - зазначив мер Києва.

Крім того, за його словами, необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі між аеропортами "Бориспіль" і "Київ". "Саме такий підхід, на думку фахівців, допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину, і це рішення також повинен затвердити уряд", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не обслуговував регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 год 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у столиці.