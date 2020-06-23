Профспілка "Антонова" відкликає свій позов до Кабміну

Профспілка ДП «Антонов» відкликає свій позов про скасування постанови Кабміну про передачу компанії в управління концерну «Укроборонпром».

Про це йдеться у заяві компанії "Антонов".

"Первинна організація профспілки авіабудівників на ДП “Антонов" відкликає власну заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету міністрів України щодо скасування постанови КМУ від 31.03.2015 № 269, яким ДП «Антонов» було включено до складу ДК «Укроборонпром». Сьогодні про таке рішення ДП “Антонов” поінформував голова профкому ПО ПАУ на ДП “Антонов” В. Гуска", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що оскільки розгляд справи по суті ще не розпочався, Кодекс адміністративного судочинства дозволяє відкликати позов за заявою представника позивача.

“Про позов профспілок ми дізналися з преси. Провели перемовини і дійшли згоди, що це питання зараз не на часі для підприємства. Попереду - великий шлях трансформації та глибокої реформи, мета яких пришвидшити процес перетворення підприємства на сучасного і потужного виробника транспортних літаків. Для цього керівництво ДП “Антонов” координує свої дії з Концерном та профспілковими організаціями відповідно до положень і статуту", - прокоментував рішення профспілок в.о. президента ДП “Антонов” Олександр Лось.

Зокрема, за його словами, вже презентовано стратегічні напрями діяльності підприємства, спрямовані на стабілізацію роботи та розвиток підприємства та авіабудівної галузі України в цілому.

“Говорити про те, кому має підпорядковуватися “Антонов” буде доцільно після того, як в самому Концерні розпочнеться реформа і процес трансформації інших підприємств. Тоді всі на практиці зможуть оцінити плюси та мінуси реформи і відчути її переваги. Особисто я вважаю, що “Антонов” потребує змін. Саме для цього ми створили спеціальну Стратегічну групу, до якої увійшли представники Концерну, нашого підприємства та профспілки. Спільно ми будемо напрацьовувати план розвитку “Антонова” та стратегію реформування галузі. Я безпосередньо очолюю та координую роботу цієї групи і буду слідкувати за тим, щоб інтереси всіх сторін були враховані, а ризики від трансформації для “Антонов” - мінімізовані”, - додав Лось.

Як повідомлялося, профспілка стратегічного державного підприємства «Антонов» звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про скасування постанови Кабміну, якою ДП «Антонов» було передано в управління концерну «Укроборонпром». Адміністративній справі присвоєно №640/13500/20.