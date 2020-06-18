Рада дозволила ДП "Антонов" передати Антикорупційному суду будівлю у Києві

ВР ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості Державного підприємства "Антонов" щодо уточнення питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення ВАКС приміщенням" (3350).

За відповідне рішення проголосували 244 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ухвалення запропонованого законопроєкту дозволить завершити передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі (літера А) по просп. Перемоги, 41, у м. Києві, яку на даний час Вищий антикорупційний суд вже використовує, а також сприятиме покращенню стану Державного підприємства «Антонов» через погашення частини його зобов’язань перед бюджетом шляхом передачі прав на непрофільний актив, який не використовувався підприємством «Антонов» до цього часу», - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Згідно із проголосованим законопроєктом, депутати доповнили закон «Про реструктуризацію заборгованості Державного підприємства «Антонов» статтею 11, яка створює передумови для передачі до сфери управління Вищого антикорупційного суду будівлі, де зараз тимчасово розміщено шість колегій суддів, які здійснюють правосуддя як суд першої інстанції.

Також Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" (№3348). За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Документ доповнює закон "Про Вищий антикорупційний суд" положенням, згідно з яким суд отримає право здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Також з метою забезпечення єдиного підходу до стандартів діяльності суддів у законі передбачено встановити однакові строки здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС та суддями місцевих судів (зараз обрання слідчих суддів ВАКС можливо тільки на один рік, без права переобрання два роки поспіль - ред.).

Як повідомлялося, Комітет ВР з питань антикорупційної політики 16 травня рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №3348 "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду".