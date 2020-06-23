Інвестфонд Mubadala зацікавили сім українських підприємств – Кулеба

Один з найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala виявив зацікавленість щодо семи українських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами установчої зустрічі з представниками фонду.

«Міністерство закордонних справ та Фонд державного майна України провели установчу зучтріч із інвестиційним фондом Mubadala (ОАЕ) та обговорили його участь у великій приватизації і зацікавленість у семи українських підприємствах з переліку інвестиційного атласу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представників одного з найбільших інвестиційних фондів світу зацікавила участь у конкурсі щодо семи українських підприємств, серед яких Об’єднана гірничо-хімічна компанія, «Центренерго» та низка обленерго.

Учасники зустрічі обговорили стадію підготовки проєктів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися за сприяння МЗС та посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах встановити зв’язок на операційному рівні між представниками Mubadala та Фондом державного майна України.

За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже у липні може відбутися візит до України комісії фонду, яка зможе побачити та оцінити привабливість об’єктів.

“Я дуже задоволений, що фонд Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, що потужні світові гравці бачать великий потенціал України і хочуть інвестувати. Крім того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш конкурентним”, - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У зустрічі взяли участь радниця міністра закордонних справ Олександра Василенко, посол України в ОАЕ Юрій Полурез, представники регіонального хед-офісу Mubadala, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, його заступники Тарас Єлейко та Сергій Ігнатовський.

Міжнародний інвестиційний фонд Mubadala (Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати) - один з найбільших інвестиційних фондів світу, який володіє активами на понад 850 млрд доларів США.