Приватизацію топових держпідприємств поки відкладуть – Шмигаль

Приватизацію великих державних підприємств поки відкладуть, але планується приватизація близько 300 малих і середніх підприємств.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"У цьому році готується близько трьох сотень таких малих і середніх підприємств. Стосовно великих підприємств..., які можуть бути приватизовані в державі, ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах у цьому кварталі говорити про приватизацію, напевно, некоректно, тому що не буде тієї ринкової ціни, яку б коштували ці підприємства", - сказав глава уряду.

Водночас він підкреслив, що приватизація є одним із пріоритетів для розвитку української економіки.

За його словами, Фодном держмайна розроблений відповідний графік приватизації держпідприємств.

"Ми плануємо приватизацію і малу, і середню, і велику, вона в різних кількостях в різних часових межах розтягнута для того, щоб потенційно отримати найбільший ефект від цієї приватизації", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19.

У середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.