Мала приватизація відбуватиметься за планом - Шмигаль

Мала приватизація в Україні відбуватиметься за планом, натомість час для продажу топпідприємств ще буде аналізуватись.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, Шмигаль заявив, що сьогодні на порядку денному стоїть необхідність приватизації. «Але питання в ціні, за яку можна приватизувати в час кризи підприємства. 10 підприємств уже підготовлені до приватизації в червні. Наприклад, уже можна оголошувати про продаж готелю «Дніпро», але якою буде його ціна в час кризи, коли готельний бізнес не працює? Звичайно, ми будемо аналізувати, в який час виставляти топпідприємства на продаж, але так звана мала приватизація буде відбуватися за планом, незалежно від кризи», - підкреслив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що велика та середня приватизація розпочнеться після зняття карантину, а першим таким об'єктом буде готель "Дніпро" у Києві.