Уряду пропонують виділити додаткові 4,5 мільярда для проекту “Стіна” на кордоні з РФ

Держприкордонслужба пропонує виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проекту “Стіна” на кордоні з Російською Федерацією та продовжити термін його виконання до 2025 року.

Про це йдеться в пояснювальній записці Держприкордонслужби щодо необхідних змін проекту "Стіна", повідомляє експертна організація StateWatch.

“Адміністрацією ДПСУ було направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту та Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру проект розпорядження Кабінету Міністрів, який передбачає завершення реалізації “Стіни” на українсько-російському кордоні у 2025 році, а також збільшення його фінансування на 4,5 млрд грн. Якщо Кабмін прийме такі пропозиції, загальна вартість “Стіни” зросте до 6,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Таку пропозицію Держприкордонслужба обгрунтовує значним скороченням обсягу фінансування проекту. На будівництво “Стіни” у 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, однак розмір фактичних видатків склав 800 млн грн, тобто менше половини від запланованих. До того ж, прикордонники посилаються на зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація проекту.

У запропонованому плані також йдеться про те, що наразі проектно-кошторисною документацією забезпечені лише ділянки Харківської та частково Луганської областей. Вартість об’єктів будівництва за іншими проектами буде визначена після проведення їх коригування та надання експертної оцінки. Наступний етап проектування передбачає проведення робіт з будівництва “Стіни” на територіях Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Державна прикордоння служба повідомила, що станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.

«Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн. В рамках проєкту передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг. Передбачалося, що проєкт буде завершено у 2018 році, однак пізніше термін завершення було перенесено на 2021 рік.

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