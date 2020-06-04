Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією готовий на 40%

Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.

Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації StateWatch.

"Станом на 1 червня на виконання бюджетної програми КПКВК 1002120 витрачено 53062,3 тис. грн... Станом на 26 травня роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону виконані на 40%", - йдеться у повідомленні.

Фінансування проєкту "Стіна" здійснюється згідно з бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.

Проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн.

Передбачалося, що проєкт буде завершено у 2018 році, однак пізніше було перенесено на 2021 рік.

Станом на зараз у Держприкордонслужбі заявляють, що у зв’язку зі зменшенням фінансування та зростанням вартості робіт існує потреба у перенесенні строків реалізації проєкту та завершенні його у 2025 році. Проєкт відповідного розпорядження вже було подано на розгляд Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, в рамках проєкту “Стіна” передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.