Черешня подешевшала - за вихідні ціни впали більш, як удвічі
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
"Ще наприкінці минулого робочого тижня оптові ціни на черешню хорошої якості на київських ринках «Столичний» і «Троєщина» трималися в діапазоні 75-80 грн/кг, а продукція високої якості пропонувалася за ціною близько 100 грн/кг дрібним оптом. Однак уже у п'ятницю ціна черешні на «Столичному» впала до 60 грн, а у суботу та неділю обвалилася до рівня 35-40 грн/кг. На київському ринку «Троєщина» ціна на черешню впала і того нижче - до 25 грн/кг. у південних регіонах України черешню і зовсім можна було купити на оптових ринках по 20 грн/кг ", - повідомляють оператори ринку.
Виробники основною причиною обвалу ринку черешні називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися продукції, збиваючи ціни, в тому числі і на якісний, калібрований і сортовий товар.
Так, поточними вихідними торгівля черешнею на київському ринку «Столичний» здійснювалася більш як зі ста автомобілів, які реалізовували черешню, в основному, невисокої якості. Виробники протягом кількох діб намагалися реалізувати свою продукцію, в результаті і фрукти високої якості змушені були продавати по 30-50 грн/кг.
Ще однією причиною обвалу цін на черешню на вихідних українські виробники називають закриття дрібних ринків, в зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції. Багато з невеликих ринків в Україні так і не відкрилися.