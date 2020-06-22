Черешня подешевшала - за вихідні ціни впали більш, як удвічі

Закупівельні оптові ціни на українську черешню цими вихідними обвалилися більш, як удвічі.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Ще наприкінці минулого робочого тижня оптові ціни на черешню хорошої якості на київських ринках «Столичний» і «Троєщина» трималися в діапазоні 75-80 грн/кг, а продукція високої якості пропонувалася за ціною близько 100 грн/кг дрібним оптом. Однак уже у п'ятницю ціна черешні на «Столичному» впала до 60 грн, а у суботу та неділю обвалилася до рівня 35-40 грн/кг. На київському ринку «Троєщина» ціна на черешню впала і того нижче - до 25 грн/кг. у південних регіонах України черешню і зовсім можна було купити на оптових ринках по 20 грн/кг ", - повідомляють оператори ринку.

Виробники основною причиною обвалу ринку черешні називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися продукції, збиваючи ціни, в тому числі і на якісний, калібрований і сортовий товар.

Так, поточними вихідними торгівля черешнею на київському ринку «Столичний» здійснювалася більш як зі ста автомобілів, які реалізовували черешню, в основному, невисокої якості. Виробники протягом кількох діб намагалися реалізувати свою продукцію, в результаті і фрукти високої якості змушені були продавати по 30-50 грн/кг.

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Ще однією причиною обвалу цін на черешню на вихідних українські виробники називають закриття дрібних ринків, в зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції. Багато з невеликих ринків в Україні так і не відкрилися.