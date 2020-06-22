В Україні збудували лише 20% від запланованих до 2020 року потужностей біоенергетики

В Україні збудували лише 20% від запланованих до 2020 року потужностей біоенергетики

Укрінформ
Біоенергетика станом на початок червня 2020 року працювала сумарною потужністю 182 МВт, тоді як Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року передбачалося ввести в експлуатацію на 80% більше - 950 МВт.

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики про виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.

Також, за даними міністерства, план із введення потужностей не виконала вітрова генерація. Станом на початок червня в Україні було 1 075 МВт потужностей ВЕС, тоді як планувалося на 50% більше - 2 280 МВт.

Сонячна генерація при цьому працювала сумарною потужністю 5 614 МВт - тоді як планувалося 2 300 МВт, тобто Національний план був перевиконаний на 150%.

Загалом станом на початок червня 2020 року за "зеленим" тарифом в Україні працювало на 25% більше потужностей, ніж очікувалося: 6 871 МВт проти 5 530 МВт за Національним планом.

Як повідомлялося, на виконання рішень Антикризового енергетичного штабу, створеного наприкінці квітня 2020 року, урядом удосконалено механізми ПСО і прийнято зміни до постанов Кабінету міністрів, які регламентують проведення аукціону на електричну енергію, що виробляється атомними станціями; для НАЕК "Енергоатом" було вивільнено 5% виробленої електроенергії для продажу на ринку двосторонніх договорів на спеціальних аукціонах.

Також прийнято розпорядження Кабінету міністрів для забезпечення пріоритетного використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією; підписано Меморандум про порозуміння з виробниками та інвесторами ВДЕ.

Уряд переконаний, що виконання умов меморандуму з виробниками ВДЕ дасть можливість енергосистемі в цілому заощадити близько 6,5 млрд грн щорічно і понад 2 млрд євро - за весь період підтримки.

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Також Кабмін підготував два законопроєкти. Перший – імплементує положення Меморандуму, удосконалює аукціонну модель, яка вже передбачена чинним законодавством для підтримки альтернативних джерел енергії. Другий законопроєкт пропонує внести зміни до Закону "Про ринок електричної енергії".

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