Мінекономіки працює над проєктами щодо корпоратизації підприємств космічної сфери

Мінекономіки працює над законопроєктами щодо шляхів виведення з кризи вітчизняної космічної галузі, зокрема, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам галузі та корпоратизації підприємств.

Про це йшлося під час наради під керівництвом заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлани Панаіотіді, повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

«У Мінекономіки обговорено шляхи виведення з кризи вітчизняної космічної галузі… Сьогодні, 19 червня, заступниця Міністра Світлана Панаіотіді обговорила із народними депутатами України Максимом Бужанським, Дмитром Кисилевським, Романом Каптєловим законодавчі шляхи виведення космічної галузі із критичного стану… Зокрема, під час наради було обговорено законопроєкти, якими передбачається погашення заборгованості із заробітної плати працівникам галузі, перетворення підприємств космічної сфери в акціонерні товариства, узгодження управлінських функцій між центральним органами виконавчої влади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі кроки мають стати запорукою відновлення потенціалу галузі, гарантією платоспроможності підприємств. Все це надасть можливість залучити іноземних інвесторів та додаткове фінансування для розвитку вітчизняної космічної галузі.

«Наявні проблеми та стан у космічній сфері може бути виправлений завдяки комплексному підходу шляхом прийняття пакета відповідних законопроєктів. Хотіла б висловити подяку народним депутатам та заступнику міністра фінансів України за конструктивну позицію та підтримку зазначених заходів, а також висловлене бажання подальшого сприяння у їх реалізації в галузі, яка має стратегічне значення для економіки, безпеки та обороноздатності країни», - зазначила Панаіотіді.

У нараді також брали участь заступник міністра фінансів Василь Шкураков та голова Державного космічного агентства України Володимир Усов.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року Верховна Рада України скасувала обмеження на здійснення космічної діяльності для суб’єктів приватної форми власності.