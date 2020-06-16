З третього кварталу почнеться відновлення виробництва – Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікують, що з третього кварталу 2020 року розпочнеться відновлення виробництва, а з четвертого – його зростання.

Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У другому кварталі ми будемо суттєво в мінусі. Ми бачимо, що суттєво впали перевезення. На третій квартал ми очікуємо відновлення виробництва і з четвертого кварталу очікуємо зростання ", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що наразі економіка починає пожвавлюватися, відкриваються торгові центри, поновлюється авіасполучення, тому і тенденція на покращення є.

"Хороша тенденція спостерігалась в агросекторі", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у оновленому макроекономічному прогнозі на 2020 рік погіршив прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні – з 27 грн за долар до 29,5 грн за долар та прогноз ВВП – зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

Номінальний ВВП за підсумками року прогнозується на рівні 4 трлн грн, тоді як раніше він оцінювався у 4,51 трлн грн.

Прогноз безробіття погіршений з 8,1% до 9,4%, а середньомісячної зарплати - з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн, що з урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року.

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Згідно із прогнозом Світового Банку (СБ), який був оприлюднений у квітні, у 2020 році ВВП України впаде на 3,5%, у 2021 році зросте на 3%, а у 2022-му – на 4%. Інфляція в Україні, вважають у СБ, у цьому році зросте до 8,9%.