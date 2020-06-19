Зеленський: Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли підіймаюся на борт АН

Президент Володимир Зеленський каже, що почувається впевнено та безпечно на борту літаків АН, які входять у президентський авіапарк, та запевнив, що вони поєднують унікальні знання й досвід українських авіаконструкторів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На літаках «Антонова» облітав усю Україну. Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту Ан-148 та Ан-74. Саме ці літаки входять в авіапарк українського Президента. Вони поєднують унікальні знання та досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли підіймаюся на борт цих красенів», - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ДК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявив, що ДП "Антонов" веде перемовини з низкою країн про будівництво нових літаків.

Фото: Facebook Володимира Зеленського