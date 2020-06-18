Агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг Метінвесту

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило корпоративний рейтинг групи «Meтінвест» до рівня B2.

Про це повідомили в компанії SCM, куди входить Метінвест.

«Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило корпоративний рейтинг Metinvest B.V., материнської компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній з рівня В3 до B2, прогноз «стабільний», - йдеться у повідомленні.

В агентстві уточнюють, що підвищення рейтингу Метінвесту відбулося слідом за покращенням суверенного рейтингу України до рівня В3 з Саа1.

Стабільний прогноз за рейтингом Метінвесту відповідає стабільному прогнозу суверенного рейтингу України і відображає очікування Moody's, що група збереже сильні операційні та фінансові показники для свого рівня рейтингу та підтримуватиме хорошу ліквідність.

Під час своєї оцінки агентство взяло до уваги зусилля компанії щодо зниження впливу на довкілля та впровадження більш ефективних енергоощадних технологій, щоб відповідати світовим стандартам у цій галузі.

Зазначається, що торік на природоохоронні проєкти Метінвест спрямував близько 384 млн доларів, що на 46% більше, ніж у 2018 році.

Також агентство відзначило зниження ризиків корпоративного управління завдяки тому, що Метінвест демонструє хороший рівень розкриття інформації, в тому числі регулярно публікує консолідовану фінансову звітність та квартальні операційні результати.

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Як повідомлялося, Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США.

В Україні підприємства «Метінвесту» розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.