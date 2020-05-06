Компанія Ахметова запускає заводи в Італії

Італійські заводи Групи «Метінвест» Ferriera Valsider і Metinvest Trametal відновили роботу після призупинення роботи 23 березня на карантин через коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили в компанії SCM, куди входить «Метінвест».

«Італійські заводи Групи Метінвест Ferriera Valsider і Metinvest Trametal працюють у штатному режимі. Заводи відновили свою роботу у зв'язку із закінченням терміну дії постанови уряду Італії, яка, зокрема, призупинила роботу металургійних підприємств країни через пандемію коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потужності Ferriera Valsider запущено з 30 квітня, а Metinvest Trametal – з 12 квітня. Наявність на складах підприємств напівфабрикатів дозволить швидко відновити нормальний темп роботи за наявності попиту на металопродукцію. Очікуваний обсяг виробництва на Ferriera Valsider у травні становитиме 32 тис. тонн прокату, на Metinvest Trametal – 40 тис. тонн.

Як повідомлялося, 23 березня Група «Метінвест» призупинила роботу двох своїх перекатних підприємств в Італії. Таке рішення прийнято у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 і виконанням вимог уряду Італії про припинення роботи металургійних підприємств країни.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах світу.

В Україні підприємства «Метінвесту» розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.