На українських металургійних комбінатах («Азовсталь», ім. Ілліча, «Запоріжсталь») Група компаній «Метінвест» розглядає можливість зупинки та перенесення запуску домених печей.

Про це повідомили в СКМ, куди входить Група «Метінвест».

«Розглядається варіант зупинки доменної печі №3 на «Азовсталі» і перенесення запуску зупинених на капітальний ремонт доменних печей №4 на ММК імені Ілліча та №4 на «Азовсталі» (з квітня на травень). У свою чергу комбінат «Запоріжсталь» (спільне підприємство) не виключає можливості перенесення запуску доменної печі №5 після планової реконструкції», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що остаточні рішення про запуск печей у роботу будуть прийматися виходячи з наявності замовлень у квітні і актуальної світової ситуації.

Зайві обсяги залізорудної сировини, вироблені на гірничо-збагачувальних комбінатах Групи в Кривому Розі, через можливе зниження обсягів виробництва чавуну, будуть спрямовані на традиційні ринки збуту - зокрема, в Китай.

Група «Метінвест» розглядає також можливість повної зупинки виробництва слябів на комбінаті «Азовсталь».

Як повідомлялося, Група «Метінвест» у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 призупинила роботу двох своїх перекатних підприємств в Італії.

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«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах світу.

В Україні підприємства «Метінвесту» розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.