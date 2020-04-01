«Метінвест» розглядає можливість зупинки та перенесення запуску домених печей

«Метінвест» розглядає можливість зупинки та перенесення запуску домених печей

Укрінформ
На українських металургійних комбінатах («Азовсталь», ім. Ілліча, «Запоріжсталь») Група компаній «Метінвест» розглядає можливість зупинки та перенесення запуску домених печей.

Про це повідомили в СКМ, куди входить Група «Метінвест».

«Розглядається варіант зупинки доменної печі №3 на «Азовсталі» і перенесення запуску зупинених на капітальний ремонт доменних печей №4 на ММК імені Ілліча та №4 на «Азовсталі» (з квітня на травень). У свою чергу комбінат «Запоріжсталь» (спільне підприємство) не виключає можливості перенесення запуску доменної печі №5 після планової реконструкції», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що остаточні рішення про запуск печей у роботу будуть прийматися виходячи з наявності замовлень у квітні і актуальної світової ситуації.

Зайві обсяги залізорудної сировини, вироблені на гірничо-збагачувальних комбінатах Групи в Кривому Розі, через можливе зниження обсягів виробництва чавуну, будуть спрямовані на традиційні ринки збуту - зокрема, в Китай.

Група «Метінвест» розглядає також можливість повної зупинки виробництва слябів на комбінаті «Азовсталь».

Як повідомлялося, Група «Метінвест» у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 призупинила роботу двох своїх перекатних підприємств в Італії.

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«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах світу.

В Україні підприємства «Метінвесту» розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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