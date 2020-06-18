Економіка є пріоритетом зовнішньої політики Зеленського - Жовква

Президент Володимир Зеленський на міжнародній арені відстоює насамперед економічні інтереси України.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», повідомляє пресслужба глави держави.

«У світі існує безліч моделей, треба кращі з них застосовувати на практиці. Я вітаю ініціативи МЗС щодо посилення економізації зовнішньої політики. Адже пріоритет зовнішньої політики Президента Зеленського – це економіка», – заявив Жовква.

За його словами, головним чинником посилення торговельно-економічної дипломатії України є залучення до цієї роботи висококласних фахівців.

Заступник керівника ОП розповів, що Україна наразі готується до перегляду квот на постачання продукції до ЄС, додавши, що відповідно до Угоди про асоціацію така можливість з'явиться з 2021 року.

Жовква зауважив, що Україні варто виводити на європейський ринок не лише аграрну продукцію, яка, за його даними, уже є конкурентоспроможною, а й промислову.

«На жаль, зараз іноді ми стикаємося з протекціонізмом з боку Європейського Союзу щодо своїх компаній, наприклад, у галузі металургії. Коли ми бачимо такі заходи протекціонізму, Президент на це одразу реагує, піднімаючи ці питання під час розмов з лідерами ЄС. Таким чином Президент відстоює інтереси українського виробника на міжнародній арені», – підкреслив він.

Заступник керівника ОП переконаний, що певні розділи цієї Угоди є застарілими, адже переговори щодо цього документа починалися ще в 2008 році, коли обсяги торгівлі між Україною та ЄС були зовсім іншими. При цьому він наголосив, що українська держава ставить амбітну мету – повністю імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС до 2025 року.

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«Ми завжди чітко в Брюсселі говорили про нашу перспективу й нашу мету. Ще раз підкреслю, що європейська інтеграція – це пріоритет України. І, знову ж таки, не лише зовнішньої політики. Дипломати свою вагому частину роботи вже зробили. Тепер справа за нашими урядовцями, фахівцями, які мають відчути себе в Європейському Союзі», – зазначив Жовква.