Депутати підтримали зміни до бюджету щодо боротьби з COVID-19

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3509).

За відповідне рішення проголосував 331 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом вносяться зміни до статті 28 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", якими кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спрямовуються, крім усього іншого, на "придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах та проведення капітального ремонту, реконструкції цих відділень, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

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Передбачено, що виконання закону забезпечить можливість спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії, як покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, що сприятиме покращенню транспортної доступності регіонів країни, дасть можливість створити близько 12,6 тис. нових робочих місць у дорожній галузі та ще близько 50,4 тис. робочих місць у суміжних сферах.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті на 2020 рік.