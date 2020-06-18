Посольство США вітає ухвалення Радою закону про використання земель

Посольство США в Києві вітає ухвалення Верховною Радою закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель».

Про це американське дипвідомство написало у Twitter.

«Вітаємо Верховну Раду України зі ще одним важливим кроком до земельної реформи в Україні – ухваленням законопроєкту №2280 про планування використання земель. Закон дозволить місцевим громадам прозоро управляти власними землями та стимулюватиме економічний розвиток у громадах», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Укрінформ, 17 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», який дозволить врегулювати спірні питання встановлення меж об’єднаних територіальних громад.

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Закон встановлює, що цільове призначення земельної ділянки визначає її власник самостійно, відомості про обраний власником вид цільового призначення ділянки вносять до Державного земельного кадастру. Встановлення та зміна виду цільового призначення земельної ділянки її власником не потребує розроблення документації із землеустрою та ухвалення рішень органами влади, органами місцевого самоврядування (окрім земель оборони).