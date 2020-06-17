Nord Stream-2 судиться з німецьким регулятором щодо рішення по 3-му енергопакету

Компанія Nord Stream-2 AG оскаржила в суді рішення німецького мережевого агентства (Bundesnetzagentur), який відмовив проекту у звільненні від норм Третього енергопакету.

Про це повідомили Інтерфаксу в проектній компанії.

"15 червня компанія Nord Stream-2 подала апеляцію проти рішення ФСА до Верховного регіонального суду Дюссельдорфа. Nord Stream-2 наполягає, що на 23 травня 2019 р. газопровід був завершений з точки зору економічної функціональності. Компанія прийняла безповоротні інвестиційні рішення на мільярди євро, грунтуючись на правовій базі, яка діяла задовго до того, як Європейська комісія оголосила про наміри змінити Газову директиву", - заявили в Nord Stream-2 AG.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило компанії Nord Stream-2 у наданні дерогації (часткове скасування старого закону) за заявкою від 10 січня 2020 р. Влада вважає, що на 23 травня 2019 року газопровід "Північний потік-2" не відповідав критерію "завершеності проекту ", як того вимагає параграф 28b пункту 1 федерального закону про енергетичне господарство ФРН.

У Nord Stream-2 AG нагадали, що компанія раніше подала позов про скасування поправок до Газової директиви до Генерального суду ЄС.

Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року Європарламент прийняв оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до союз, в тому числі Nord Stream-2 ("Північний потік-2").

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Як повідомлялося, російський Газпром будував "Північний потік-2" для того, щоб мати можливість поставляти свій газ до Європи в обхід газотранспортної системи України.