Кабмін затвердив проєкт щодо покращення порядку розробки авіаційних правил

Кабмін затвердив проєкт щодо покращення порядку розробки авіаційних правил

Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив законопроєкт щодо вдосконалення порядку розробки, прийняття та впровадження авіаційних правил України.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду в середу без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є сприяння ефективному впровадженню в законодавство України актів Європейського Союзу у сфері цивільної авіації.

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Зокрема, пропонується внести зміни до Повітряного коексу України, які передбачають, що авіаційні правила України розробляються, приймаються і впроваджуються у порядку, встановленому Кабміном, та відповідно до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, нормативних актів Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Європейського агентства з безпеки польотів, інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства ЄС у галузі цивільної авіації.

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