Кабмін затвердив проєкт щодо покращення порядку розробки авіаційних правил

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт щодо вдосконалення порядку розробки, прийняття та впровадження авіаційних правил України.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду в середу без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є сприяння ефективному впровадженню в законодавство України актів Європейського Союзу у сфері цивільної авіації.

Зокрема, пропонується внести зміни до Повітряного коексу України, які передбачають, що авіаційні правила України розробляються, приймаються і впроваджуються у порядку, встановленому Кабміном, та відповідно до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, нормативних актів Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Європейського агентства з безпеки польотів, інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства ЄС у галузі цивільної авіації.